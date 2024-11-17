Атака на Дніпро 17 листопада — які наслідки

Рятувальник ліквідує наслідки удару по Україні. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія сьогодні вранці завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки на Дніпро постраждав цивільний чоловік, відомо про влучання в об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 17 листопада.

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Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по декількох областях України. Внаслідок атаки на Дніпро постраждав цивільний мешканець.

Як повідомив Лисак, 42-річний чоловік отримав осколкові поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Він також заявив про пошкодження багатоповерхівок, навчального закладу та автівок у місті.

"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж. Наслідки ворожих обстрілів уточнюються", — написав голова ОВА.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія завдала масованого ракетного удару по енергосистемі України. Наразі вже відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях.

Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла.

Також 17 листопада вибухи лунали в Одеській області. Відомо, що в деяких районах зникло світло. В Одесі місцеві мешканці стикаються з перебоями у водопостачанні. У місті через атаку зупинений весь електротранспорт.