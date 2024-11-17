Атака на Днепр 17 ноября – какие последствия

Спасатель ликвидирует последствия удара по Украине. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия сегодня утром нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки на Днепр пострадал гражданский мужчина, известно о попадании в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

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Сегодня утром Россия нанесла массированный ракетный удар по нескольким областям Украины. В результате атаки на Днепр пострадал гражданский житель.

Как сообщил Лысак, 42-летний мужчина получил осколочные ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Он также заявил о повреждении многоэтажек, учебного заведения и автомобилей в городе.

"Громко было также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникло несколько пожаров. Последствия вражеских обстрелов уточняются", — написал глава ОВА.

Сообщение Лисака. Фото: скриншот

Напомним, утром 17 ноября российская армия нанесла массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. Уже известно о попадании в объекты критической инфраструктуры в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.

В результате атаки в Украине ввели экстренные отключения света.

Также 17 ноября взрывы раздавались в Одесской области. Известно, что в некоторых районах исчез свет. В Одессе местные жители сталкиваются с перебоями в водоснабжении. В городе из-за атаки остановлен весь электротранспорт.