Атака на Украину 17 ноября – сколько целей сбили пилоты F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия пытается запугать украинцев отключениями света и холодом, не прекращая свои атаки на критическую инфраструктуру. За последнюю неделю противник применил более 1500 военных целей для ударов по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

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Глава государства заявил, что в течение недели российские войска применили для ударов по Украине почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.

"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", — написал Зеленский.

Он отметил, что враг таким образом пытается запугать украинцев холодом и отсутствием света.

"Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", — подчеркнул Президент.

Напомним, утром 17 ноября российские войска атаковали энергообъекты Украины. В связи с этим в некоторых регионах были введены экстренные отключения света.

Российская армия атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях. В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях оборудования на ТЭС в результате утренней атаки.

Радиотехнические войска Украины обнаружили 210 воздушных целей противника. Впоследствии в Воздушных силах подтвердили информацию об уничтожении 144 воздушных целей.