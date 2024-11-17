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Зеленський відреагував на ранковий обстріл України

17 листопада 2024 10:22
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 17 листопада — скільки цілей застосувала Росія
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну систему України, випустивши понад 200 ракет та дронів. Повітряні сили України знищили більшу частину ворожих цілей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 17 листопада.

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Президент заявив, що Росія завдала масованого комбінованого удару по всіх регіонах України. За його словами, вранці 17 листопада ворог застосував безпілотники різних типів, зокрема "шахеди" та крилаті, балістичні, аеробалістичні ракети, а саме "циркони", "іскандери" й "кинджали".

Загалом було випущено близько 120 ракет і 90 дронів — сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей РФ.  

"Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", — зазначив глава держави.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Миколаєві, де внаслідок атаки дрона загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення.

"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!" — подякував президент.

атака на Україну 17 листопада
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго заявили про масовану атаку на енергетику України. У деяких регіонах введені екстрені відключення світла. Загроза ударів триває.

Вранці 17 листопада російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. 

Ми писали про те, що внаслідок удару по Дніпру постраждав цивільний чоловік, відомо про влучання в об’єкти інфраструктури. На Львівщині падіння уламків призвело до загоряння гаражів та автомобіля.

Володимир Зеленський безпілотники ППО війна в Україні атака ракетний удар

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