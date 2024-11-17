Атака на Украину 17 ноября – сколько целей применила Россия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россия совершила масштабную атаку на энергетическую систему Украины, выпустив более 200 ракет и дронов. Воздушные силы Украины уничтожили большую часть вражеских целей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

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Президент заявил, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. По его словам, утром 17 ноября враг применил беспилотники различных типов, в частности "шахеды" и крылатые, баллистические, аэробаллистические ракеты, а именно "цирконы", "искандеры" и "кинжалы".

Всего было выпущено около 120 ракет и 90 дронов — силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей РФ.

"Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", — отметил глава государства.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в Николаеве, где в результате атаки дрона погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации — пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ — все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту!" — поблагодарил президент.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго заявили о массированной атаке на энергетику Украины. В некоторых регионах введены экстренные отключения света. Угроза ударов продолжается.

Утром 17 ноября российская армия атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.

Мы писали о том, что в результате удара по Днепру пострадал гражданский мужчина, известно о попадании в объекты инфраструктуры. Во Львовской области падение обломков привело к возгоранию гаражей и автомобиля.