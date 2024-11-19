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Дания уже доставила Украине шесть F-16 — сколько еще передадут

19 ноября 2024 18:38
Ольга Антоновская - редактор
Шесть F-16 от Дании уже в Украине — сколько еще планируют передать
Мэтте Фредериксен. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновская - редактор

Дания уже доставила в Украину шесть истребителей F-16. Сейчас страна готовит доставку еще двух партий самолетов. 

Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 19 ноября.

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По словам Мэтте Фредериксен, в Украину уже доставили истребители, которые передала Дания. Речь идет о шести самолетах F-16.

"Наши планы по самолетам F-16 не изменились. Число такое, как было всегда. Шесть уже доставлены", — сказала Фредериксен.

Она добавила, что Дания уже больше года тренирует украинских пилотов. Их учат управлять истребителями F-16.

"Мы тренируем украинских пилотов с августа прошлого года. Это непростой процесс, но он продолжается. Дальше будет вторая партия, а потом — и третья", — отметила Мэтте Фредериксен.

Мэтте Фредериксен рассказала о передаче F-16
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько воздушных целей сбили истребители F-16 во время атаки на Украину 17 ноября.

Норвегия объявила о новом пакете помощи для Украины. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

Дания военная помощь самолеты истребитель война в Украине F-16

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