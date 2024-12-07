Самолеты F-16 прибыли в Украину из Дании

Самолет F-16. Фото: REUTERS/Osman Orsal

Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Поступившая ранее партия уже активно работает над защитой неба Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже доставлена вторая партия самолетов.

"Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор", — сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и весь датский народ.

Напомним, ранее в Дании уже сообщалось о поставке партии самолетов F-16 в Украину. Также Владимир Зеленский сообщил, что нескольких целей удалось сбить благодаря этим самолетам во время российского массированного удара. В конце октября Норвегия пообещала передать Украине самолеты F-16 и системы NASAMS.