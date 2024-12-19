Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины
Дания выделяет 281,5 миллиона евро для Украины. Средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны, предоставляемой через международных партнеров. Кроме того, пакет помощи включает в себя финансовый вклад в функционирование F-16.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Дании в четверг, 19 декабря.
Укрепление ПВО Украины
"Одной из самых насущных потребностей Украины сейчас является защита от российских воздушных ударов. Поэтому мы определили приоритетом большую поддержку противовоздушной обороны. Кроме того, пакет включает финансовый вклад в функционирование истребительной авиации Украины, в развитии которой Дания сыграла особую роль, предоставив истребители F-16 и учебный персонал", — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Также Дания передает несколько боевых машин пехоты CV90 в партнерстве со Швецией, отправляет дополнительный персонал в расширенную миссию НАТО по поддержке Украины и увеличивает свой вклад в Миссию ЕС по военной поддержке Украины.
В Минобороны Дании добавили, что пакет помощи финансируется за счет перераспределения средств в рамках Украинского фонда в 2024 году и возмещений из Европейского фонда мира.
Также остальные 275 млн датских крон будут перераспределены для увеличения финансового вклада в "развитие потенциала истребительной авиации Украины".
Напомним, 7 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании.
Также 19 декабря Великобритания объявила о предоставлении Украине нового оборонного пакета на сумму 286 миллионов долларов.
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