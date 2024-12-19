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Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины

19 декабря 2024 20:36
Аркадий Пастула - Редактор
Дания выделяет 281,5 миллиона евро для Украины
Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Фото: Ritzau Scanpix/via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Дания выделяет 281,5 миллиона евро для Украины. Средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны, предоставляемой через международных партнеров. Кроме того, пакет помощи включает в себя финансовый вклад в функционирование F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Дании в четверг, 19 декабря.

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"Одной из самых насущных потребностей Украины сейчас является защита от российских воздушных ударов. Поэтому мы определили приоритетом большую поддержку противовоздушной обороны. Кроме того, пакет включает финансовый вклад в функционирование истребительной авиации Украины, в развитии которой Дания сыграла особую роль, предоставив истребители F-16 и учебный персонал", — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. 

Также Дания передает несколько боевых машин пехоты CV90 в партнерстве со Швецией, отправляет дополнительный персонал в расширенную миссию НАТО по поддержке Украины и увеличивает свой вклад в Миссию ЕС по военной поддержке Украины.

В Минобороны Дании добавили, что пакет помощи финансируется за счет перераспределения средств в рамках Украинского фонда в 2024 году и возмещений из Европейского фонда мира. 

Также остальные 275 млн датских крон будут перераспределены для увеличения финансового вклада в "развитие потенциала истребительной авиации Украины".

Напомним, 7 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании.

Также 19 декабря Великобритания объявила о предоставлении Украине нового оборонного пакета на сумму 286 миллионов долларов. 

Дания финансовая помощь военная помощь Украина ПВО F-16

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