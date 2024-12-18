Допомога Україні від ЄС -- що відомо

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Фото: Valdis Dombrovskis / X

Європейський Союз наразі займається збільшенням фінансування допомоги України на наступні роки. Його виконавчі органи, а також країни-члени блоку вже готові погодитися на вимоги новообраного президента США Дональда Трампа і взяти на себе фінансування нашої країни.

Про це у середу, 18 грудня, повідомляє Politico.

Читайте також:

Що відомо про допомогу Україні від ЄС

На такий крок ЄС іде, аби не поступатися російському диктатору Володимиру Путіну. Зараз у Брюсселі розглядають різні варіанти всебічної фінансової допомоги Києву.

Відтак, пропозиції включають:

звичайну позику за пільговими ставками та довшими термінами погашення, але з можливими фіскальними гарантіями країн-членів ЄС;

виділення грошей через Європейський механізм стабільності. Він має кредитний ліміт у сумі 422 млрд євро;

перенаправлення невикористаних коштів NextGenerationEU з Фонду відновлення та стійкості після Covid-19. Наразі з 650 млрд євро використано лише 41%;

європейський ленд-ліз для України задля вільної закупівлі американської техніки;

поєднання допомоги для України з власними витратами ЄС у сфері безпеки, оборони та торгівлі.

Разом з тим варто зазначити, що всі ці варіанти — технічно та політично складні. Їх мають підтримати у 27 національних парламентах ЄС.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні додаткові 70 мільйонів євро. Ці кошти витратять на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.

Мінфін Сполучених Штатів Америки вирішив виділити Україні 20 мільярдів доларів позики. Для цього використають кошти із заморожених російських активів. Це частина ініціативи країн G7, яка передбачає виділення 50 мільярдів доларів загалом.