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На енергообладнання — Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро

11 грудня 2024 16:30
Ольга Антоновська - редактор
Україна отримає від Німеччини додаткові 70 млн євро, — Шольц
Олаф Шольц. Фото: Офіс президента України
Ольга Антоновська - редактор

Німеччина виділяє для України додаткові 70 млн євро. Ці кошти підуть на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на VII німецько-українському бізнес-форумі у середу, 11 грудня.

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Як зазначив Шольц, Німеччина дає чіткий сигнал того, що Україна пройде цю зиму. Для цього виділять ще 70 млн євро та понад 8000 одиниць енергетичного обладнання для відновлення об'єктів, зруйнованих РФ.

"Наразі уряд Німеччини виділяє 70 млн євро на малі теплоелектростанції, котельні, генератори та сонячні системи. Німецька економіка також бере участь у надані понад 8000 одиниць допомоги, наприклад, трансформаторів, щоб виробництво могло продовжуватись попри руйнування, спричинені російськими атаками", — заявив Шольц.

Він також додав, що Німеччина намагається максимально підсилити ППО України. Канцлер переконаний, що це не тільки допоможе врятувати життя людей, а й підтримати економіку.

"Ми вже поставили п'ять систем SLM і три системи Patriot. До кінця року будуть додані додаткові пускові установки для Patriot і ще більше танків Gepard", — додав Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає до кінця року ще деякі види зброї. Крім того, закликав партнерів посилено допомагати Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Планують обговорити питання відбудови та реформи.

Німеччина фінансова допомога гроші теплопостачання Олаф Шольц енергосистема

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