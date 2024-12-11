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На энергооборудование — Германия выделяет Украине еще 70 млн евро

11 декабря 2024 16:30
Ольга Антоновская - редактор
Украина получит от Германии дополнительные 70 млн евро, — Шольц
Олаф Шольц. Фото: Офис президента Украины
Ольга Антоновская - редактор

Германия выделяет для Украины дополнительные 70 млн евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на VII немецко-украинском бизнес-форуме в среду, 11 декабря.

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Как отметил Шольц, Германия дает четкий сигнал о том, что Украина пройдет эту зиму. Для этого выделят еще 70 млн евро и более 8000 единиц энергетического оборудования для восстановления разрушенных объектов.

"В настоящее время Германия выделяет 70 млн евро на малые теплоэлектростанции, котельные, генераторы и солнечные системы. Немецкая экономика также принимает участие в предоставлении более 8000 единиц помощи, например трансформаторов, чтобы производство могло продолжаться несмотря на разрушения, вызванные российскими атаками", — заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия пытается максимально усилить ПВО Украины. Канцлер уверен, что это не только поможет спасти жизнь людей, но и поддержать экономику.

"Мы уже поставили пять систем SLM и три системы Patriot. К концу года будут добавлены дополнительные пусковые установки для Patriot и еще больше танков Gepard", — добавил Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Украина получит до конца года некоторые виды оружия. Кроме того, призвал партнеров усиленно помогать Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Планируется обсудить вопросы восстановления и реформы.

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