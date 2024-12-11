Шольц анонсував постачання військової техніки в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Німецько-українському бізнес-форумі 2024 у Берліні. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає до кінця року обіцяні деякі види зброї. Крім того, він звернувся до партнерів із закликом посилено допомагати Україні, порівнявши це з інвестицією в майбутнє.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на VII німецько-українському бізнес-форумі.

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Олаф Шольц заявив, що партнерам потрібно більше інвестувати в Україну, "бо ви інвестуєте в майбутнього члена Європейського Союзу".

Крім того, канцлер Німеччини зауважив, що Україна має величезний потенціал у дуже багатьох сферах та виокремив сільськогосподарський сектор. Він додав, що відвідував Україну минулого тижня та побачив на власні очі наслідки російських атак та масштабні руйнування. Він повторив уже знамениту тезу "нічого про Україну без України" та акцентував на необхідності встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Також Олаф Шольц заявив, що Україна до кінця року отримає деяку зброю. Зокрема, Німеччина вже передала п'ять установок IRIS-T, а остання, шоста, надійде до кінця року. Крім того, до кінця 2024 року в Україну надійде пускова установка Patriot та кількадесят одиниць "Гепардів".

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц зробив різку заяву щодо українських біженців у Німеччині.

Також німецький канцлер повідомив, яку саме допомогу отримає Україна.