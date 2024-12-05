Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Або працювати або до дому — Шольц про українських біженців arrow

Або працювати або до дому — Шольц про українських біженців

5 грудня 2024 03:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку німецького прем'єра, українським біженцям час знайти собі роботу
Прем'єр Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Українських біженців у Німеччині треба якомога більше заохочувати влаштовуватись на роботу. В іншому випадку потрібні дії, які зможуть вплинути на їх повернення до України. 

Таку заяву зробив прем'єр Олаф Шольц під час урядового опитування в Бундестазі, передає німецьке NTV

Читайте також:

На чому акцентував увагу Шольц

За його словами, занадто багато українських біженців були у Німеччині так довго без роботи і їм варто терміново замислитись на цю тему.

"Німеччина має подбати про те, щоб якомога більше українців та інших біженців шукали роботу через вивчення мови та інші заходи. Попередніх успіхів із застосуванням уряду "робочого турбо" було недостатньо", — заявив Шольц.

Прем'єр додав, що мав розмову на цю тему з президентом України Зеленським. За словами Шольца, очільник української держави висловив бажання допомогти створити українські органи допомоги в Німеччині та Польщі. Ці структури підтримуватимуть українців або коли вони повернуться, або коли почнуть працювати в Німеччині. 

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію. 

Німеччина робота біженці Олаф Шольц війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Майже без опадів, але туманно — прогноз синоптиків на сьогодні

04:50 Делегація Єрмака поїхала до США — про що можуть домовлятись

04:14 Бійці КНДР вже на Курському напрямку — що вони там роблять

03:52 Або працювати або до дому — Шольц про українських біженців

03:46 Племінниця Путіна розкрила кількість зниклих безвісти солдат РФ

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

03:26 У війську потрібні люди, які керують краном — вакансія в "Азов"

03:05 Київ та область сьогодні будуть без світла — вже відомі графіки

02:30 Про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково

01:45 У жінки в очах знайшли паразитів — де вона їх підчепила

01:32 Студент-богослов ухилився від мобілізації — що вирішив суд

05:05 Майже без опадів, але туманно — прогноз синоптиків на сьогодні

04:50 Делегація Єрмака поїхала до США — про що можуть домовлятись

04:14 Бійці КНДР вже на Курському напрямку — що вони там роблять

03:52 Або працювати або до дому — Шольц про українських біженців

03:46 Племінниця Путіна розкрила кількість зниклих безвісти солдат РФ

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

03:26 У війську потрібні люди, які керують краном — вакансія в "Азов"

03:05 Київ та область сьогодні будуть без світла — вже відомі графіки

02:30 Про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково

01:45 У жінки в очах знайшли паразитів — де вона їх підчепила

01:32 Студент-богослов ухилився від мобілізації — що вирішив суд

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК