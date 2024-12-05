На думку німецького прем'єра, українським біженцям час знайти собі роботу

Прем'єр Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Українських біженців у Німеччині треба якомога більше заохочувати влаштовуватись на роботу. В іншому випадку потрібні дії, які зможуть вплинути на їх повернення до України.

Таку заяву зробив прем'єр Олаф Шольц під час урядового опитування в Бундестазі, передає німецьке NTV.

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За його словами, занадто багато українських біженців були у Німеччині так довго без роботи і їм варто терміново замислитись на цю тему.

"Німеччина має подбати про те, щоб якомога більше українців та інших біженців шукали роботу через вивчення мови та інші заходи. Попередніх успіхів із застосуванням уряду "робочого турбо" було недостатньо", — заявив Шольц.

Прем'єр додав, що мав розмову на цю тему з президентом України Зеленським. За словами Шольца, очільник української держави висловив бажання допомогти створити українські органи допомоги в Німеччині та Польщі. Ці структури підтримуватимуть українців або коли вони повернуться, або коли почнуть працювати в Німеччині.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію.