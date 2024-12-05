По мнению немецкого премьера, украинским беженцам пора найти себе работу

Премьер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Украинских беженцев в Германии нужно как можно больше поощрять устраиваться на работу. В противном случае нужны действия, которые могут повлиять на их возвращение в Украину.

Такое заявление сделал премьер Олаф Шольц в ходе правительственного опроса в Бундестаге, передает немецкое NTV.

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По его словам, слишком многие украинские беженцы были в Германии так долго без работы, и им стоит срочно задуматься на эту тему.

"Германия должна позаботиться о том, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу через изучение языка и другие мероприятия. Предварительных успехов с применением правительства "рабочего турбо" было недостаточно", — заявил Шольц.

Премьер добавил, что разговаривал на эту тему с президентом Украины Зеленским. По словам Шольца, глава украинского государства выразил желание помочь создать украинские органы помощи в Германии и Польше. Эти структуры будут поддерживать украинцев либо когда они вернутся, либо когда начнут работать в Германии.

Напомним, Шольц рассказал, как Германия помогает Украине в войне против российских оккупантов.

Также Зеленский вместе с Шольцом посетили раненых военных. В настоящее время бойцы проходят лечение и реабилитацию.