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Шольц анонсировал передачу оружия Украине до конца года

11 декабря 2024 15:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Шольц анонсировал поставки военной техники в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц на Немецко-украинском бизнес-форуме 2024 года в Берлине. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит до конца года обещанные некоторые виды оружия. Кроме того, он обратился к партнерам с призывом усиленно помогать Украине, сравнив это с инвестицией в будущее.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

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Олаф Шольц заявил, что партнерам нужно больше инвестировать в Украину, "поскольку вы инвестируете в будущего члена Европейского союза".

Кроме того, канцлер Германии отметил, что Украина имеет огромный потенциал в очень многих областях и выделил сельскохозяйственный сектор. Он добавил, что посещал Украину на прошлой неделе и увидел своими глазами последствия российских атак и масштабные разрушения. Он повторил уже знаменитый тезис "ничего об Украине без Украины", и акцентировал внимание на необходимости установления справедливого и всеобъемлющего мира.

Также Олаф Шольц заявил, что Украина до конца года получит некое оружие. В частности, Германия уже передала пять установок IRIS-T, а последняя шестая поступит до конца года. Кроме того, до конца 2024 года в Украину поступит пусковая установка Patriot и несколько десятков единиц "Гепардов".

Напомним, недавно Олаф Шольц сделал резкое заявление по поводу украинских беженцев в Германии.

Также немецкий канцлер сообщил, какую помощь получит Украина.

Германия военная помощь Украина военная техника Олаф Шольц война в Украине

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