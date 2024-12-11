Зустріч Шмигаля та Шольца на німецько-українському бізнес-форумі у Берліні — деталі

Прм'єр-міністр України Денис Шмигаль, канцлер Німеччини Олаф Шольц та представники делагації. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

У середу, 11 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На порядку денному питання відбудови та реформи.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на VII німецько-українському бізнес-форумі.

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Які теми обговорять

На VII німецько-українському бізнес-форумі Шмигаль та Шольц обговорять низку важливих тем.

Серед них — співпраця в оборонній сфері, підтримка енергетичного сектору, відбудова країни після війни, реформи та залучення іноземних інвестицій.

Форум також стане платформою для розгляду нових напрямів економічного партнерства між двома країнами.

Крім того, на форумі виступатиме радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін та онлайн долучиться міністерка економіки Юлія Свириденко.

Шмигаль та Шольц на бізнес-форумі. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Нагадаємо, 2 грудня Шольц здійснив неоголошений візит до Києва, щоб підтвердити підтримку України у війні з Росією. Канцлер Німеччини також розповів про допомогу, яку виділили Україні.