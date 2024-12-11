Встреча Шмыгаля и Шольца на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине — детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, канцлер Германии Олаф Шольц и представители делагации. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

В среду, 11 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В повестке дня вопросы восстановления и реформы.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

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На VII немецко-украинском бизнес-форуме Шмыгаль и Шольц обсудят ряд важных тем.

Среди них — сотрудничество в оборонной сфере, поддержка энергетического сектора, восстановление страны после войны, реформы и привлечения иностранных инвестиций.

Форум станет платформой для рассмотрения новых направлений экономического партнерства между двумя странами.

Кроме того, на форуме выступит советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин и онлайн присоединится министрека экономики Юлия Свириденко.

Шмыгаль и Шольц на бизнес-форуме. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Напомним, 2 декабря Шольц совершил необъявленный визит в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины в войне с Россией. Канцлер Германии также рассказал о помощи, которую выделили Украине.