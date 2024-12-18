Помощь Украине от ЕС - что известно

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Фото: Valdis Dombrovskis/X

Европейский Союз занимается увеличением финансирования помощи Украины на следующие годы. Его исполнительные органы, а также страны-члены блока уже готовы согласиться с требованиями новоизбранного президента США Дональда Трампа и взять на себя финансирование нашей страны.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Politico.

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На такой шаг ЕС идет, чтобы не уступать российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас в Брюсселе рассматривают разные варианты всесторонней финансовой помощи Киеву.

Следовательно, предложения включают:

обычный займ по льготным ставкам и более длительным срокам погашения, но с возможными фискальными гарантиями стран-членов ЕС;

выделение денег через Европейский механизм стабильности У него кредитный лимит в сумме 422 млрд евро;

перенаправление неиспользованных средств NextGenerationEU из Фонда восстановления и устойчивости после Covid-19. Из 650 млрд евро использовано только 41%;

европейский ленд-лиз для Украины для свободной закупки американской техники;

сочетание помощи для Украины с расходами ЕС в сфере безопасности, обороны и торговли.

Вместе с тем стоит отметить, что все эти варианты — технически и политически сложные. Их должны поддержать в 27 национальных парламентах ЕС.

Напомним, Германия выделила Украине дополнительные 70 миллионов евро. Эти средства потратят на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Минфин Соединенных Штатов Америки решил выделить Украине 20 миллиардов долларов ссуды. Для этого используют средства из замороженных российских активов. Это часть инициативы стран G7, которая предполагает выделение 50 миллиардов долларов в целом.