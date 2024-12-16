Фінансова допомога Україні — ЄС щомісяця виділятиме 1,5 млрд євро

Кая Каллас. Фото: Associated Press

Європейський Союз буде надавати Україні фіксовану суму грошової допомоги щомісяця. Йдеться про гроші від заморожених активів РФ. Розпочнуть виплачувати кошти з січня 2025 року.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас після першої зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн-членів блоку.

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Як зазначила Каллас, кошти будуть надходити з доходів від заморожених російських активів. За її словами, гроші можна буде використати у військових цілях.

Україна почне отримувати кошти з січня 2025 року. На місяць передбачають виділення 1,5 мільярда євро.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні додаткові 70 мільйонів євро. Ці кошти витратять на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.

Мінфін Сполучених Штатів Америки вирішив виділити Україні 20 мільярдів доларів позики. Для цього використають кошти із заморожених російських активів. Це частина ініціативи країн G7, яка передбачає виділення 50 мільярдів доларів загалом.