Финансовая помощь Украине — ЕС будет ежемесячно выделять 1,5 млрд евро

Кайя Каллас. Фото: Associated Press

Европейский Союз будет предоставлять Украине фиксированную сумму денежной помощи каждый месяц. Речь идет о деньгах от замороженных активов РФ.

Об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас после первой встречи министров иностранных дел 27 стран-членов блока.

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Как отметила Каллас, средства будут поступать с доходов от замороженных российских активов. По ее словам, деньги можно будет использовать в военных целях.

Украина начнет получать денежные средства с января 2025 года. В месяц предполагается выделение 1,5 млрд евро.

Напомним, Германия выделила Украине дополнительные 70 млн евро. Эти средства потратят на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Минфин Соединенных Штатов Америки решил выделить Украине 20 миллиардов долларов ссуды. Для этого используют средства из замороженных российских активов. Это часть инициативы стран G7, которая предполагает выделение 50 миллиардов долларов в целом.