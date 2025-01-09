Последний от Байдена — США выделили новый пакет помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AFP

США выделяет Украине еще один пакет помощи на 500 миллионов долларов. Он станет последним при президентстве Джо Байдена.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время 25 встречи Рамштайн в Германии в четверг, 9 января.

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В ходе вступительной речи Остин заявил, что сейчас нельзя опускать руки. Он отметил, что полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в безопасности и обрести свободу. По мнению Остина, это должно создать более справедливый и достойный мир. В конце концов министр объявил о новом пакете помощи на 500 миллионов долларов, который США предоставляет Украине.

"Он включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше боеприпасов, боеприпасов класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16", — отметил министр.

Напомним, Италия заявила о предоставлении Украине 13 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки. Этот вклад стал одним из крупнейших среди тех, которые страна выделяла ранее.

Дания выделила 281,5 миллиона евро для Украины. Эти средства пойдут на укрепление ПВО, которую предоставляют международные партнеры. Кроме того, пакет помощи включает финансовый вклад в функционирование F-16.