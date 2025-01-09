Адміністрація Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа. Кілька мільярдів доларів залишиться і вже нова адміністрація вирішуватиме, що з ними робити.

Про це під час пресконференції заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

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Під час спілкування з пресою один із журналістів звернувся до Сінгх із запитанням про допомогу Україні. Зокрема, він зазначив, що остання виділена сума українській стороні, вочевидь — це не все, що залишилося. Далі він запитав, наскільки адміністрація Байдена занепокоєна тим, що залишає доволі суттєву суму грошей, яка не доставлена в Україну у вигляді зброї та фінансових коштів, на що Сінгх, сказала наступне.

"Як ви згадали, у нової адміністрації залишиться кілька мільярдів доларів, щоб вирішити, що вони зроблять із цими повноваженнями (грошима. — Ред.). І ви знаєте, що я б сказала, на питання про те, чи стурбовані ми — Україна має двопартійну підтримку в Конгресі. І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою", — заявила прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, вчора кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб заявила, що США при Байдені готують останній пакет допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. За її словами, невикористаними залишаться 3,8 млрд доларів.

Також ми писали, що вчора майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії, Кіт Келлог, заявив, що нова адміністрація США планує знайти рішення для завершення війни в Україні протягом перших 100 днів після інавгурації Дональда Трампа на посаду президента. Зазначимо, що він вступить на посаду 20 січня.