Администрация Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа. Несколько миллиардов долларов останется и уже новая администрация будет решать, что с ними делать.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

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Во время общения с прессой один из журналистов обратился к Сингх с вопросом о помощи Украине. В частности, он отметил, что последняя выделенная сумма украинской стороне, очевидно — не все, что осталось. Далее он спросил, насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что оставляет довольно существенную сумму денег, которая не доставлена в Украину в виде оружия и финансовых средств, на что Сингх, сказала следующее.

"Как вы упомянули, у новой администрации останется несколько миллиардов долларов, чтобы решить, что они сделают с этими полномочиями (деньгами. — Ред). И вы знаете, что я бы сказала, по вопросу о том, обеспокоены ли мы — Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает добиваться успехов на поле боя", — заявила пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, вчера корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб заявила, что США при Байдене готовят последний пакет помощи Украине на сумму около 500 млн долларов. По ее словам, неиспользованными останутся 3,8 млрд долларов.

Также мы писали, что вчера будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России, Кит Келлог, заявил, что новая администрация США планирует найти решение для завершения войны в Украине в течение первых 100 дней после инаугуруации Дональда Трампа на пост президента. Отметим, что он вступит в должность 20 января.