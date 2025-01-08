Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней arrow

У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

8 января 2025 23:32
Катерина Османская - Редактор
Трамп хочет завершить войну в Украине за 100 дней
Кит Келлог. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Будущий представитель президента США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог, озвучил амбициозную цель. Он сказал, что в администрации новоизбранного главы Белого дома планируют найти решение для завершения войны в Украине в течение первых 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью'ю телеканалу Fox News в среду 8 января.

Читайте также:

Что сказал Келлог о завершении войны в Украине

Келлог подчеркнул, что администрация Трампа сосредоточится на быстром и эффективном решении конфликта через дипломатические каналы.

В планах будущей администрации — стать ключевым игроком в переговорах между Украиной и Россией, предлагая конкретные механизмы для достижения мира.

По словам Келлога, Трамп не намерен идти на уступки Владимиру Путину или России. Вместо этого его цель — обеспечить сохранение территориальной целостности Украины.

Будущая администрация стремится предложить решение, которое будет приемлемым как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для "президента" России Владимира Путина.

Келлог считает, что Трамп может выступить в роли посредника, способного создать условия для мирного соглашения. 

Генерал подчеркнул, что Трамп хочет достичь результатов в течение первых 100 дней после инаугурации. Он считает эту цель реалистичной, если все стороны будут готовы к конструктивному диалогу.

Келлог заверил, что действия Трампа направлены исключительно на спасение Украины, а не на поддержку России.

Как известно, официальные контакты между спецпредставителем Трампа и Украиной начнутся только после 20 января, чтобы обеспечить формальность и избежать преждевременных шагов.

Напомним, Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине за полгода. При этом он обвинил своего предшественника Джо Байдена заявив, что тот "спровоцировал агрессивную войну".

Также мы писали, что Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы ЕС. Она состоится после инаугурации главы США.

США Дональд Трамп мир война в Украине Кит Келлог

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

23:24 Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве

23:03 Сибига отреагировал на заявление Трампа об Украине в НАТО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

22:27 Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы

22:05 Голливуд в огне — Бен Аффлек и другие знаменитости эвакуируются

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

23:24 Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве

23:03 Сибига отреагировал на заявление Трампа об Украине в НАТО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

22:27 Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы

22:05 Голливуд в огне — Бен Аффлек и другие знаменитости эвакуируются

22:00 Помощь Украине — сколько средств США остались неиспользованными

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья