Трамп хочет завершить войну в Украине за 100 дней

Кит Келлог. Фото: скриншот

Будущий представитель президента США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог, озвучил амбициозную цель. Он сказал, что в администрации новоизбранного главы Белого дома планируют найти решение для завершения войны в Украине в течение первых 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью'ю телеканалу Fox News в среду 8 января.

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Келлог подчеркнул, что администрация Трампа сосредоточится на быстром и эффективном решении конфликта через дипломатические каналы.

В планах будущей администрации — стать ключевым игроком в переговорах между Украиной и Россией, предлагая конкретные механизмы для достижения мира.

По словам Келлога, Трамп не намерен идти на уступки Владимиру Путину или России. Вместо этого его цель — обеспечить сохранение территориальной целостности Украины.

Будущая администрация стремится предложить решение, которое будет приемлемым как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для "президента" России Владимира Путина.

Келлог считает, что Трамп может выступить в роли посредника, способного создать условия для мирного соглашения.

Генерал подчеркнул, что Трамп хочет достичь результатов в течение первых 100 дней после инаугурации. Он считает эту цель реалистичной, если все стороны будут готовы к конструктивному диалогу.

Келлог заверил, что действия Трампа направлены исключительно на спасение Украины, а не на поддержку России.

Как известно, официальные контакты между спецпредставителем Трампа и Украиной начнутся только после 20 января, чтобы обеспечить формальность и избежать преждевременных шагов.

Напомним, Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине за полгода. При этом он обвинил своего предшественника Джо Байдена заявив, что тот "спровоцировал агрессивную войну".

Также мы писали, что Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы ЕС. Она состоится после инаугурации главы США.