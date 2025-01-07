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Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

7 січня 2025 20:11
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Дональд Трамп готовий припинити війну Росії проти Україні за півроку
Президент США Дональд Трамп. Фото: The New York Times
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається зупинити війну в Україні за півроку. При цьому він звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він "спровокував агресивну війну" Росії проти нашої держави.

Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді у вівторок, 7 січня.

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"Сподіваюся, що за шість місяців вдасться", — заявив Трамп.

Також під час свого виступу він звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона "спровокувала війну в Україні".

"Я думаю, Росія пішла й атакувала Україну, тому що побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна. Вони не знають, що роблять. Але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — зазначив Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що для закінчення війни Україні доведеться відмовитися від членства в НАТО.

"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була раніше досягнута угода. А потім Байден порушив її. У них була угода, яка була б задовільною для України та всіх інших", — заявив Трамп.

Окрім того, Трамп додав, що російський диктатор Путін готовий зустрітися з ним. Втім, це буде недоречно до інавгурації, яка запланована на 20 січня.

Раніше ми писали, що в МЗС відреагували на перенесення візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога до Києва. Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде туди, лише якщо його запросять.

Джо Байден США Дональд Трамп війна в Україні Росія

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