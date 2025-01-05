Інавгурація Трампа — чи поїде Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде на подію до Сполучених Штатів Америки лише у разі запрошення.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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"Я би хотів. Авжеж, я буду дивитися на те, що у нас зараз відбувається, тому що є моменти важкі, ескалації, багато ракет тощо. Але я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво", — зазначив Зеленський.

За його словами, загалом лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Однак є ті, які можуть прибути самостійно. Зеленський каже, що для нього це дуже важко.

"Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін — ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу", — пояснив глава держави.

Український лідер наголосив, що є певні безпекові питання, через що американська сторона повинна забезпечити його охорону, хоча він сам цього не бажає.

"Я не хочу нікому завдавати клопоту і нікому завдати проблем. Тому, якщо він мене запросить, я приїду… Із задоволенням, з дружиною, звісно — я вважаю, що це важливо", — додав Зеленський.

Зазначимо, інавгурація Трампа відбудеться вже 20 січня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський може бути присутнім на його інавгурації, але лише якщо український лідер сам цього забажає.

Також Зеленський заявив, що Трамп може стати першим лідером, який прибуде до України на літаку.