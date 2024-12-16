Інавгурація Трампа - чи буде там Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року. Проте якщо останній того захоче.

Про це Трамп сказав під час виступу в місті Палм-Біч (штат Флорида) 16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

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На запитання, чи було офіційне запрошення для Зеленського, Трамп відповів: "Ні. Але якщо він захоче прийти, я б хотів, щоб він прийшов. Я маю на увазі, що не запрошував його під час зустрічі в Парижі".

Який формат інавгурації у США

Традиційно на інавгураціях президентів США рідко присутні лідери іноземних держав. Проте остаточне рішення про список запрошених гостей ухвалює команда майбутнього президента.

Кого вже запросили на інавгурацію Трампа

ЗМІ повідомляють, що команда Трампа вже надіслала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, який, за інформацією, відмовився від участі. Також серед запрошених гостей прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку телеканал CNN називає однією з ключових фігур, що може бути присутня на церемонії.

Нагадаємо, за словами народного депутата Олега Дунди, деякі нардепи отримали запрошення на інавгурацію Трампа.

Крім того, Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна бути присутнім на інавгурації у січні 2025 року.