Инаугурация Трампа – будет ли там Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 г. Однако, если последний того захочет.

Об этом Трамп сказал во время выступления в городе Палм-Бич (штат Флорида) 16 декабря, сообщает "Европейская правда".

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На вопрос, было ли официальное приглашение для Зеленского, Трамп ответил:

"Нет. Но если он захочет прийти, я бы хотел, чтобы он пришел. Я имею в виду, что не приглашал его во время встречи в Париже", — добавил президент США.

Какой формат инаугурации в США

Традиционно на инаугурациях президентов США редко присутствуют лидеры иностранных государств, однако окончательное решение о списке приглашенных гостей принимает команда будущего президента.

Кого уже пригласили на инаугурацию Трампа

СМИ сообщают, что команда Трампа уже направила приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, который, по информации, отказался от участия. церемонии.

Напомним, по словам народного депутата Олега Дунды, некоторые нардепы получили приглашение на инаугурацию Трампа.

Кроме того, Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина присутствовать на инаугурации в январе 2025 года.