Трамп може зробити ту ж помилку, яку США допустили перед Другою Світовою

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Лідер республіканської партії Мітч Макконнелл застеріг його від повторення помилки, яка сталася напередодні Другої Світової війни.

Про це пише Newsweek.

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Так, Макконнелл виступив проти ізоляціонізму США та попередив Трампа, що у світі зараз такі часи, як були до початку Другої світової війни.

Він зауважив, що наприкінці 1930-х років у США панувала політика нейтралітету, однак вона все одно була змушена вступити у війну після нападу японців на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року.

Макконнелл наголосив, що США повинні продемонструвати Росії свою силу, аби запобігти великій війні. Сенатор зауважив, що це обійдеться дешевше, аніж витрати на війну.

Відомо, що на бойові дії у Другій Світовій війні США витратили 37% ВВП, тоді як у 2023 році на стримування Росії — 2,7%.

Видання пише, що Макконнелл стане головою підкомітету Сенату з асигнувань з оборони, який контролюватиме більшу частину бюджету Пентагону. Раніше він обіцяв дати відсіч спробам адміністрації Трампа скоротити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, за словами народного депутата Олега Дунди, деякі нардепи отримали запрошення на інавгурацію Трампа.

Крім того, Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна бути присутнім на інавгурації у січні 2025 року.