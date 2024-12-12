Трамп может совершить ту же ошибку, которую США допустили перед Второй Мировой

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Лидер республиканской партии Митч Макконнелл предостерег его от повторения ошибки, которая случилась накануне Второй Мировой войны.

Об этом пишет Newsweek.

Читайте также:

Макконнелл предостерег Трампа

Так, Макконнелл выступил против изоляционизма США и предупредил Трампа, что в мире сейчас такие времена, как были до начала Второй мировой войны.

Он отметил, что в конце 1930-х годов в США царила политика нейтралитета, однако страна все равно была вынуждена вступить в войну после нападения японцев на Перл-Гарбор 7 декабря 1941 года.

Макконнелл подчеркнул, что США должны продемонстрировать России свою силу, чтобы предотвратить большую войну. Сенатор заметил, что это обойдется дешевле, чем расходы на войну.

Известно, что на боевые действия во Второй Мировой войне США потратили 37% ВВП, в то время как в 2023 году на сдерживание России — 2,7%.

Издание пишет, что Макконнелл станет главой подкомитета Сената по ассигнованиям по обороне, который будет контролировать большую часть бюджета Пентагона. Ранее он обещал дать отпор попыткам администрации Трампа сократить военную помощь Украине.

Напомним, по словам народного депутата Олега Дунды, некоторые нардепы получили приглашение на инаугурацию Трампа.

Кроме того, Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина присутствовать на инаугурации в январе 2025 года.