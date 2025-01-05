Зеленський заявив, що Трамп може прилетіти до України — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський назвав політика, який може стати першим, хто прибуде в Україну на літаку. За його словами, йдеться про новообраного лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Трамп може прилетіти до України

Зеленський заявив, що Трамп може стати першим лідером, який прибуде до України літаком.

"Війна закінчиться. І президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, що це було б символічно — на літаку", — зазначив він.

Журналіст пожартував, що це може статися вже 25 січня, припустивши, що візит відбудеться на борту Air Force One.

Нагадаємо, Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України для захисту від ворожих обстрілів. Це питання планують розглянути на найближчому засіданні "Рамштайн".

Раніше Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників США.