Зеленский заявил, что Трамп может прилететь в Украину — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский назвал политика, который может стать первым, кто прибудет в Украину на самолете. По его словам, речь идет о новоизбранном лидере Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Трамп может прилететь в Украину

Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прибудет в Украину самолетом.

"Война закончится. И президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, что это было бы символично — на самолете", — отметил он

Журналист пошутил, что это может произойти уже 25 января, предположив, что визит состоится на борту Air Force One.

Напомним, Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины для защиты от вражеских обстрелов. Этот вопрос планируют рассмотреть на ближайшем заседании "Рамштайн".

Ранее Зеленский поздравил Майка Джонсона с переизбранием на должность спикера Палаты представителей США.