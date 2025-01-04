Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-України

Президент України Володимир Зеленський привітав Майка Джонсона з повторним обранням на посаду спікера Палати представників. Також глава держави звернувся до учасників 119-го скликання Конгресу Сполучених Штатів у зв'язку з початком законодавчої сесії.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Х у суботу, 4 січня.

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"Вітаємо 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона — з обранням на посаду спікера Палати представників. Двопалатна та двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що вкрай важливо, щоб усі конгресмени лишалися непохитними та об'єдналися для захисту людських і демократичних цінностей.

"Разом з усіма друзями свободи в Конгресі ми показали, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію", — наголосив президент.

За словами президента, для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб майбутні рішення Палати представників могли відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру.

"Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народові, представником якого він є, за незмінну підтримку. Бажаю спікеру Джонсону успіхів у його надзвичайно важливій роботі. Нехай Господь допомагає вам у вашій службі", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, Майка Джонсона переобрали на посаду спікера Палати представників США. Республіканця обрали з другої спроби та з мінімальною кількістю голосів.

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому.