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У США можуть статися масштабні теракти — ФБР виступило із заявою

3 січня 2025 15:36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Теракт у Новому Орлеані — ФБР попередила про можливість нових масштабних нападів в США
Правоохоронці працюють на місці теракту у США. Ілюстративне фото: Michael Democker
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міністерство внутрішньої безпеки США розіслали 18 000 бюлетнів правоохоронцям, попереджаючи про потенційні атаки, схожі на таран і стрілянину в Новому Орлеані. Службовців закликають бути пильними через зростання загрози використання транспортних засобів як зброї для масових нападів.

Про це пише ABC News.

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У спеціальному бюлетені ФБР наголошується, що терористична організація ІДІЛ активно пропагує таранні атаки з 2014 року. Нападник у Новому Орлеані, Шамсуд-Дін Джаббар, присягнув на вірність "Ісламській державі" перед скоєнням злочину.

Бюлетень попереджає, що після тарану зловмисники можуть продовжувати напади, використовуючи холодну зброю, вогнепальну зброю або вибухові пристрої. Такі атаки не потребують значної підготовки, що робить їх особливо небезпечними.

ФБР закликає правоохоронні органи звертати увагу на ознаки підготовки до можливих нападів, зокрема, йдеться про підроблені документи, спостереження за об’єктами, оренду транспортних засобів або заклики до насильства в Інтернеті.

Розвідка у Нью-Йорку зафіксувала випадки святкування нападу прихильниками ІДІЛ у мережі. У зв’язку з цим правоохоронці підкреслюють необхідність встановлення фізичних бар’єрів, аби убезпечити масові заходи та вулиці від подібних загроз.

Нагадаємо, 1 січня в американському штаті Новий Орлеан водій легковика на швидкості в'їхав у натовп. Було відомо про десяток загиблих та поранених.

Згодом біля нічного клубу у Нью-Йорку сталася масова стрілянина, внаслідок якої поранено щонайменше десятеро осіб. Підозрювані у злочині ще перебувають на свободі.

США теракт напад ФБР терористи Ісламська держава

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