Стрілянина у Нью-Йорку 2 січня — є постраждалі

Поліція на місці стрілянини. Фото: New York Post

Біля нічного клубу у Нью-Йорку (США) сталася масова стрілянина, внаслідок якої поранено щонайменше десятеро осіб. Підозрювані у злочині ще перебувають на свободі.

Про це повідомляє The New York Post і Daily Mail.

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Як відомо, інцидент трапився пізно ввечері о 23:20 (о 06:00 за київським часом) біля нічного клубу Amazura. За даними поліції, внаслідок стрілянини щонайменше десятеро осіб поранені, троє з них звернулися до місцевої лікарні, ще кількох госпіталізовано, але ніхто з них не в критичному стані.

За версією ЗМІ, на той час, як відбулася стрілянина, в цьому клубі проходила закрита вечірка, яку організували в пам'ять про члена банди в громаді, вбитого в жовтні минулого року. Його день народження збігся з Новим роком.

#BREAKING



The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 2, 2025

Коли біля входу зібралося близько 80 людей, до натовпу підійшло двоє чи троє підозрюваних та відкрили вогонь.

Зараз на місці працює поліція. Зазначається, що підозрювані досі перебувають на свободі.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Новий Орлеан водій легковика на швидкості в'їхав у натовп. Станом на зараз відомо про 10 загиблих та 30 поранених.

Також ми писали, що у Німеччині через новорічні салюти загинули люди. Крім того, в Берліні заарештували понад 300 людей.