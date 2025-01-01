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У Німеччині через новорічні салюти загинули люди — що відомо

1 січня 2025 15:23
Карина Приходько - Редактор
Салюти на Новий рік — в Німеччині загинуло п'ятеро людей
Салюти в Німеччині. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Карина Приходько - Редактор

В новорічну ніч у Німеччині через салюти загинули п'ятеро людей. Крім того, в Берліні заарештували понад 300 людей.

Про це повідомляє Deusche Welle і Spiegel.

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Повідомляється, що станом на ранок 1 січня відомо про п'ятьох загиблих  внаслідок необережного застосування піротехніки. Так, у місті Гезеке в землі Північний Рейн-Вестфалія внаслідок вибуху петарди загинув 24-річний юнак. 

Ще двоє старших чоловіків, 45 і 50 років, загинули, запускаючи феєрверки у двох різних містах у Саксонії. Інші летальні випадки внаслідок феєрверків сталися у землі Бранденбург. 

Водночас у Берліні ще кілька молодих людей отримали серйозні травми рук, в тому числі з ампутаціями, через вибухи петард. Вночі до лікарні привезли вісьмох постраждалих з подібними пораненнями. 

Також у Лейпцигу великі групи молодиків почали битися між собою, жбурляючи одне в одного піротехніку. Вибухонебезпечні предмети попали ще й у випадкові авто та трамваї. Також кілька молодиків атакували піротехнікою правоохоронців. 

У Гамбурзі великий натовп хуліганів також почав кидатись піротехнікою у пожежну бригаду, що прибула гасити палаючий сміттєвий бак. Пожежникам довелось поїхати.

Попри це поліція Берліна вважає, що ця ніч, попри сотні виїздів, минула спокійніше, ніж зазвичай, оскільки не було великих заворушень. Загалом, у новорічну ніч затримали понад 330 осіб, 13 правоохоронців постраждали. 

Нагадаємо, у центрі Львова в новорічну ніч сталася бійка між кількома молодими чоловіками. Правоохоронці затримали учасників інциденту та доставили їх до відділку поліції.

А в Сербії тисячі студентів в новорічну ніч вийшли на мітинг, перекривши рух від будівлі парламенту до Студентської площі. Вони вимагають оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді в листопаді 2024 року.

Німеччина безпека арешт загиблі Новий рік 2025

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