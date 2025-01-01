Салюты на Новый год — в Германии погибли пять человек

Салюты в Германии. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В новогоднюю ночь в Германии из-за салютов погибли пять человек. Кроме того, в Берлине арестовали более 300 человек.

Об этом сообщает Deusche Welle и Spiegel.

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Гибель людей из-за салютов в Берлине

Сообщается, что по состоянию на утро 1 января известно о пяти погибших в результате неосторожного применения пиротехники. Так, в городе Гезеке в земле Северный Рейн-Вестфалия в результате взрыва петарды погиб 24-летний юноша.

Еще двое пожилых мужчин, 45 и 50 лет, погибли, запуская фейерверки в двух разных городах в Саксонии. Остальные летальные случаи в результате фейерверков произошли в земле Бранденбург.

В то же время в Берлине еще несколько молодых людей получили серьезные травмы рук, в том числе с ампутациями, из-за взрывов петард. Ночью в больницу привезли 8 пострадавших с подобными ранениями.

Также в Лейпциге большие группы молодых людей начали драться между собой, швыряя друг в друга пиротехнику. Взрывоопасные предметы попали еще и в случайные автомобили и трамваи. Также несколько молодых людей атаковали пиротехникой правоохранителей.

В Гамбурге большая толпа хулиганов также начала бросаться пиротехникой в пожарную бригаду, прибывшую тушить горящий мусорный бак. Пожарным пришлось уехать.

Несмотря на это, полиция Берлина считает, что эта ночь, несмотря на сотни выездов, прошла спокойнее, чем обычно, поскольку не было больших беспорядков. В общей сложности, в новогоднюю ночь задержали более 330 человек, 13 правоохранителей пострадали.

Напомним, в центре Львова в новогоднюю ночь произошла драка между несколькими молодыми мужчинами. Правоохранители задержали участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

А в Сербии тысячи студентов в новогоднюю ночь вышли на митинг, перекрыв движение от здания парламента до Студенческой площади. Они требуют обнародования полной документации о трагедии в Новом Саде в ноябре 2024 года.