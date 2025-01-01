Протести у Белграді — тисячі студентів провели мітинги у новорічну ніч

Студенти на мітингу в Беграді (Сербія). Фото: RFE/RL

Тисячі студентів у Белграді (Сербія) в новорічну ніч вийшли на мітинг, перекривши рух від будівлі парламенту до Студентської площі. Вони вимагають оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді в листопаді 2024 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Журналісти розповіли, що окрім Белграда такі ж акції протесту відбулися ще в трьох університетських центрах країни: Новому Саді, Ниші та Крагуєваці.

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Studenti u novogodišnjoj noći osvetljavaju “mrak” u kome se trenutno nalazimo kao društvo.



Video snimak:N1 pic.twitter.com/T0iwdo2ExV — Kreni-Promeni (@KPromeni) January 1, 2025

На заклик студентів до ходи в Белграді приєдналися тисячі громадян, також вони взяли участь в акції "15 хвилин мовчання". Так, учасники хотіли зустріти Новий рік на Студентській площі мовчки і з піднятими мобільними телефонами, де увімкнені ліхтарики. Таким чином учасники віддали шану жертвам трагедії в Новому Саді.

Зазначається, що головна вимога протестувальників — оприлюднення повної документації про трагедію, яка в листопаді 2024 року сталася в Новому Саді, де загинуло 15 осіб через падіння навісу реконструйованої будівлі залізничного вокзалу.

"Бетонний навіс будівлі вокзалу завалився лише через кілька місяців після урочистого відкриття — після трирічної реконструкції та заяв чиновників, що її було здійснено за найвищими європейськими стандартами", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 29 грудня у Тбілісі біля будівлі парламенту спалахнули масові протести після інавгурації нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі. Вже є затримання.

Також ми писали, що 24 грудня на масові протести вийшли люди у Єгипті. Активісти виступають проти політики президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.