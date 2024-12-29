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У Тбілісі після інавгурації президента почались протести — відео

29 грудня 2024 13:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Протести у Грузії 29 грудня — в Тбілісі силовики почали силою розганяти людей
Акція протесту у Тбілісі. Фото: Ехо Кавказу
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Тбілісі біля будівлі парламенту спалахнули масові протести після інавгурації нового президента Грузії Міхеіла Кавелашвілі. Вже є затримання.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Після інавгурації Кавелашвілі люди почали виходити на акцію протесту. Демонстранти звинуватили правлячу партію "Грузинська мрія" у співпраці з Іраном і терористичними організаціями через недавні візити прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе до Тегерана.

Грузія протести після інавгурації президента
Демонстранти звинуватили правлячу партію "Грузинська мрія" у співпраці з Іраном. Фото: Ехо Кавказу

На плакатах протестувальників зображені Кавелашвілі, Кобахідзе та колишній прем’єр-міністр, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, якого опозиція вважає головним лідером країни в тіні. Один з написів на прапорі містив фразу: "Вітаю, раб", що стало гаслом протесту.

Тбілісі протести 29 грудня
На плакатах протестувальників зображені так звані лідери Грузії. Фото: Ехо Кавказу

Напруга біля парламенту зросла, коли силовики почали затримання активістів. Правоохоронці також відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі, намагаючись розігнати протестувальників.

Раніше Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці аби її підтримати.

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.

Грузія протести Михаїл Кавелашвілі Грузія онлайн Протести у Грузії

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