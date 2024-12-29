Протести у Грузії 29 грудня — в Тбілісі силовики почали силою розганяти людей

Акція протесту у Тбілісі. Фото: Ехо Кавказу

У Тбілісі біля будівлі парламенту спалахнули масові протести після інавгурації нового президента Грузії Міхеіла Кавелашвілі. Вже є затримання.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Після інавгурації Кавелашвілі люди почали виходити на акцію протесту. Демонстранти звинуватили правлячу партію "Грузинська мрія" у співпраці з Іраном і терористичними організаціями через недавні візити прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе до Тегерана.

Демонстранти звинуватили правлячу партію "Грузинська мрія" у співпраці з Іраном. Фото: Ехо Кавказу

На плакатах протестувальників зображені Кавелашвілі, Кобахідзе та колишній прем’єр-міністр, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, якого опозиція вважає головним лідером країни в тіні. Один з написів на прапорі містив фразу: "Вітаю, раб", що стало гаслом протесту.

На плакатах протестувальників зображені так звані лідери Грузії. Фото: Ехо Кавказу

Напруга біля парламенту зросла, коли силовики почали затримання активістів. Правоохоронці також відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі, намагаючись розігнати протестувальників.

Раніше Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці аби її підтримати.

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.