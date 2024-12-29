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Зурабішвілі заявила, що йде з посади президента Грузії

29 грудня 2024 10:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить пост президента Грузії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: News Georgia
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці аби її підтримати.

Про це пише News Georgia

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Зурабішвілі сказала, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Вона підкреслила, що "забирає з собою легітимність" і назвала інавгурацію нового президента Міхеіла Кавелашвілі "пародією".

"Я йду звідси й забираю із собою легітимність", — сказала політикиня.

Зурабішвілі зробила свою заяву біля палацу Орбеліані, з’явившись у тому ж біло-червоному костюмі, в якому шість років тому проходила її власна інавгурація. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися біля палацу.

У той же час, на церемонії інавгурації Міхеіл Кавелашвілі вже склав присягу, зобов’язавшись захищати Конституцію Грузії, а також забезпечувати незалежність, територіальну цілісність і неподільність країни.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висунула ультиматум "Грузинській мрії‎", згідно з яким правляча партія мала оголосити нові парламентські вибори. 

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.

Грузія Саломе Зурабішвілі президент Грузія онлайн Тбілісі

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