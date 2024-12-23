Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Цензор.НЕТ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висунула ультиматум "Грузинській мрії‎", згідно з яким правляча партія має шість днів на оголошення нових парламентських виборів. Ця вимога лишатиметься в силі до інавгурації Міхеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє грузинський канал 1TV.ge.

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Зазначається, що ультиматум Саломе Зурабішвілі діятиме до 29 грудня. Саме на цей день призначена інавгурація Міхеїла Кавелашвілі, новообраного президента Грузії.

"Нехай Іванішвілі прийде до палацу, оскільки він керує всім. Я готова. Сядемо і подумаємо, як слід призначити вибори. Дата виборів має бути узгоджена до 29 грудня", — сказала Зурабішвілі під час виступу на мітингу на проспекті Руставелі.

Президентка також додала, що залишатиметься на посаді до нових виборів, попри погрози в’язницею від прем’єр-міністра.

"Я залишаюся вірною країні, вірною конституції, якій я склала присягу 6 років тому. Ця конституція, яку розтоптали, вистояла, як вистоїть й сама Грузія", — зазначила Зурабішвілі.

Раніше ми писали, що у Тбілісі активісти знову вийшли на протест. Вони збираються біля парламенту.

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.