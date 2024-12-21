Протести в Тбілісі 21 грудня — люди знову вийшли до парламенту Грузії

У Тбілісі люди знову вийшли на протест — що вимагають
У Тбілісі, Грузія, активісти знову вийшли на протест. Вони збираються біля парламенту.
Про це повідомляє NEWSGEORGIA у суботу, 21 грудня.
Протест у Тбілісі
Люди вимагають провести повторні вибори.
Відомо, що це вже 24-й день протестів. Місцеві зазначають, що сьогодні було заплановано понад 20 мітингів. Люди хочуть повернути країну на європейський шлях.
Кожну нову колону протестувальників зустрічають оваціями.
Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Йдеться про Михаїла Кавелашвілі.
Також 14 грудня біля будівлі парламенту Грузії учасники протестів підпалили димові шашки, таким чином виражаючи своє незадоволення результатами президентських виборів у країні.
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