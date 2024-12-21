Протести в Тбілісі 21 грудня — люди знову вийшли до парламенту Грузії

Протест у Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У Тбілісі, Грузія, активісти знову вийшли на протест. Вони збираються біля парламенту.

Про це повідомляє NEWSGEORGIA у суботу, 21 грудня.

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Люди вимагають провести повторні вибори.

Відомо, що це вже 24-й день протестів. Місцеві зазначають, що сьогодні було заплановано понад 20 мітингів. Люди хочуть повернути країну на європейський шлях.

Кожну нову колону протестувальників зустрічають оваціями.

Нагадаємо, у Грузії було обрано нового президента. Йдеться про Михаїла Кавелашвілі.

Також 14 грудня біля будівлі парламенту Грузії учасники протестів підпалили димові шашки, таким чином виражаючи своє незадоволення результатами президентських виборів у країні.