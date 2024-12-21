Протесты в Тбилиси 21 декабря — люди снова вышли к парламенту Грузии

Протест в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В Тбилиси, Грузия, активисты снова вышли на протест. Они собираются возле парламента.

Об этом сообщает NEWSGEORGIA в субботу, 21 декабря.

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Люди требуют провести повторные выборы.

Известно, что это уже 24-й день протестов. Местные отмечают, что сегодня было запланировано более 20 митингов. Люди хотят вернуть страну на европейский путь.

Каждую новую колонну протестующих встречают овациями.

Напомним, в Грузии был избран новый президент. Речь идет о Михаиле Кавелашвили.

Также 14 декабря у здания парламента Грузии протестующие подожгли дымовые шашки, таким образом выражая свое недовольство результатами президентских выборов в стране.