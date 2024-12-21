Протесты в Тбилиси 21 декабря — люди снова вышли к парламенту Грузии

В Тбилиси люди снова вышли на протест — что требуют
В Тбилиси, Грузия, активисты снова вышли на протест. Они собираются возле парламента.
Об этом сообщает NEWSGEORGIA в субботу, 21 декабря.
Протест в Тбилиси
Люди требуют провести повторные выборы.
Известно, что это уже 24-й день протестов. Местные отмечают, что сегодня было запланировано более 20 митингов. Люди хотят вернуть страну на европейский путь.
Каждую новую колонну протестующих встречают овациями.
Напомним, в Грузии был избран новый президент. Речь идет о Михаиле Кавелашвили.
Также 14 декабря у здания парламента Грузии протестующие подожгли дымовые шашки, таким образом выражая свое недовольство результатами президентских выборов в стране.
Читайте Новини.LIVE!