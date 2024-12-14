В Тбілісі протестувальники не визнали результатів виборів президента

Учасники акцій протесту у Грузії. Фото: Tbilisi life

Біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі учасники акцій протесту підпалили шашки з чорним димом. Таким чином вони продемонстрували свою незгоду з результатами виборів президента країни.

Відео з протестувальниками у Тбілісі поширилося мережею у суботу, 14 грудня.

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У Грузії протестувальники не підтримали обрання проросійського політика та колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі на посаду президента країни. На знак своєї незгоди вони запалили шашки з чорним димом.

Кавелашвілі став президентом через реформовану виборчу систему, згідно з якою його обрали не народним голосуванням, а за рішенням колегії виборців. Її члени віддали за Кавелашвілі 224 голоси з 300. Опозиція не прийняла результатів виборів і вважає їх нелегітимними.

Чинний президент Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції, заявила, що ця подія ні на що не впливає.

"Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", — заявила вона.

У свою чергу, прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе висловив рішучу підтримку новообраному президенту. Він висловив переконання, що цій людині вдасться згуртувати грузинів.

"Обрання Михайла Кавелашвілі зробить значний внесок у зміцнення державності Грузії та нашого суверенітету, а також сприятиме зниженню радикалізму та поляризації в країні", — зазначив прем'єр.

Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі тривають протести. Мітингувальники зібралися на проспекті Руставелі, що у центрі міста. Вони вирішили оригінальним способом пожартувати з виборів та кандидата у президенти.

Водночас у Грузії ввели штрафи за використання масок та піротехніки на протестах.