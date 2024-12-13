Протести у Грузії - що відомо

Громадяни Грузії. Фото: News Georgia/Дмитро Зверєв

Влада Грузії ввела штрафи у понад 700 доларів за маски та піротехніку, які мітингувальники використовують на акціях протесту. Таке рішення прийняв грузинський парламент.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомляє News Geоrgia.

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Йдеться про те, що в остаточному третьому читанні грузинський парламент затвердив покарання для протестувальників, відповідно до якого за носіння масок, використання піротехніки й лазерів передбачений штраф у 711 доларів.

Зазначається, що закривати обличчя масками на акціях протестів буде дозволено окремим особам у звʼязку з професійною діяльністю. Перелік таких людей визначить МВС Грузії.

Разом з тим, протестувальникам за маски, піротехніку та лазери загрожуватиме штраф розміром 711 доларів.

Крім того, у Грузії посили законом правила імпорту й експорту, а також продажу піротехнічної продукції.

Як заявив спікер парламенту Шалви Папуашвілі, у ході розробки зазначених обмежень влада дотримувалася "найкращих практик, які існують в Європі".

До слова, законопроєкт ініціювали на тлі масштабних акцій протесту, спричинених відмовою керівної партії "Грузинська мрія" від переговорів про вступ у ЄС до 2028 року.

Ці обмеження набудуть чинності після підписання документів президенткою Саломе Зурабішвілі або через 10 днів після підпису спікера парламенту.

Нагадаємо, у Грузії висловили свою незгоду про майбутні результати президентських виборів, які планують провести цієї суботи, 14 грудня.

Також депутатка Європарламенту відповіла, чому приїхала підтримати Грузію.