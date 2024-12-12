Депутатка Європарламенту Луазо у Тбілісі прокоментувала ситуацію — відео

Протест у Грузії. Фото: Ехо Кавказу

У грузинській столиці Тбілісі увечері в четвер, 12 грудня, продовжуються антиурядові протести. До мітингу приєдналася членкиня Європарламенту Наталі Луазо.

Про це вона розповіла у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Протести в Грузії

Відомо, що Луазо також взяла участь у сьогоднішніх протестах, де наголосила, що Україна та Грузія — це не Росія.

"Тому що Грузія це Європа, як і Україна — це Європа. Це та сама боротьба", — зазначила вона.

Депутатка Європарламенту додала, що у Грузії громадяни вимагають санкцій проти порушників демократії. Водночас Луазо підтримує протестувальників.

Нагадаємо, опозиційні сили у Грузії заявили, що не визнають результатів майбутніх президентських виборів.

Також ми писали, що минулої ночі до мітингарів у Тбілісі приєдналися працівники державного сектору.