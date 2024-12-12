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До протестів у Тбілісі долучилися держслужбовці — відомі причини

12 грудня 2024 11:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Протести у Грузії — до акції приєдналися працівники державного сектора
Протест у Тбілісі. Фото: t.me/vol202Bot
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Минулої ночі до протестів біля парламенту Грузії, які тривають вже другий тиждень, приєдналися працівники державного сектора. Вони незгодні з поточною ситуацією в країні виступають проти залякувань з боку влади.

Про це пише InterPressNews.

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Держслужбовці вийшли на проєвропейський протест в Тбілісі у ніч проти 12 грудня, висловлюючи незгоду з поточною ситуацією в країні та з проблемами в публічному секторі.

Працівник мерії грузинської столиці  Гіга Сопромадзе заявив, що є дві причини для протесту: призупинення до кінця 2028 року руху до ЄС та реакція на форми залякування.

"Ми — люди, зайняті на публічній службі, і мета нашої ходи — донести до громадськості, включаючи тих, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те, що ми залишаємося вірними Конституції та суспільству, залишаємося прихильними до європейського курсу. Водночас закликаємо припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких останнім часом було багато", — сказав Сопромадзе.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести із вимогами відновити курс на інтеграцію до Європейського Союзу. Тисячі людей вийшли на мітинги.

Тим часом, демонстрантів задля залякування активно атакують найняті владою молодики спортивної зовнішності. В Україні таких людей ще з часів Революції Гідності охрестили "тітушками".

Європейський союз мітинг Грузія протести Грузія онлайн Протести у Грузії

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