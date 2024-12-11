Протести в Грузії — що відбувається на другий тиждень мітингів

Протестувальники з плакатами в Грузії. Фото: Новини.LIVE

У Грузії тривають протести. Тисячі людей, які підтримують європейський шлях країни, вийшли на мітинги. Ситуація в країні загострюється.

Про це повідомляють ЗМІ у середу, 11 грудня.

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На 14-й день протестів ситуація в країні не стихає, а з точністю до навпаки. Самі ж грузини побоюються можливості того, що Росія після втрати Сирії може звернути активнішу увагу, зокрема й у військовому плані, на Грузію.

Активістка з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Протягом двох тижнів під час мітингів відбувались масові напади на активістів, побиття. На протести звезли так званих "тітушок". Натомість влада заявляє, що протестувальники самі на себе напали для дискредитації.

Плакати в Тбілісі з фотографіями побитих активістів. Фото: Новини.LIVE

У Тбілісі перебуває й кореспондентка Новини.LIVE. За її словами, наразі люди зібралися під парламентом із плакатами.

Мітингувальники в Грузії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, демонстрантів у Грузії задля залякування активно атакують найняті владою молодики спортивної зовнішності. В Україні таких людей ще з часів Революції Гідності охрестили "тітушками".

Учасники акцій протесту у Грузії розповіли про свої очікування. Разом із вимогами відновити курс на інтеграцію до Європейського Союзу люди на вулицях висловлюють свою підтримку Україні.