В Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої плани і очікування

Протести в Грузії. Фото: Новини.LIVE

У столиці Грузії Тбілісі у понеділок, 9 грудня, розпочалася третя хвиля масових акцій протесту. Разом із вимогами відновити курс на інтеграцію до Європейського Союзу люди на вулицях висловлюють свою підтримку Україні.

Із протестувальниками поспілкувалася кореспондентка Новини.LIVE Марія Кагал.

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Один із учасників акції висловив слова підтримки Україні, а Володимира Зеленського назвав справжнім лицарем ХХІ століття.

"Ці люди — Грузія, і вона завжди поруч з великим українським народом", — заявив чоловік.

Чоловік також наголосив, що Росія повинна припинити вбивати невинних людей.

Інша учасниця акції наголосила, що протести відбуваються 24/7. За її словами, їхня мета — нові вибори влади, а також звільнення затриманих протестувальників, яких вже понад 400 осіб.

Також один із лідерів грузинської опозиції Георгій Вашадзе заявив, що зараз відбувається російська спецоперація проти грузинських інтересів.

"Ми тут, ми разом з людьми. Вони виходять на протести безперервно", — підкреслив політик.

Раніше ми повідомляли, що у Тбілісі на проспекті Руставелі встановили новорічну ялинку. Учасники протесту прикрасили її прапорами Європейського Союзу, Грузії, України, Сполучених Штатів Америки, а також фото постраждалих на мітингах журналістів.

Також 7 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Грузії Саломе Зурабішвілі.