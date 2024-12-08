У Тбілісі встановлюють ялинку на місці мітингів — фото

Встановлення ялинки в Тбілісі. Фото: t.me/nlevshitstelegram

На проспекті Руставелі в Тбілісі почали встановлювати новорічну ялинку. Саме там відбуваються протести.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 8 грудня.

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Відомо, що встановлення почалося через 20-30 хвилин після закінчення антиурядової акції.

Встановлення ялинки в Тбілісі. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Встановлення ялинки в Тбілісі. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Встановлення ялинки в Тбілісі. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Представники мерії заявили, що встановлення головної новорічної ялинки планували давно. За їхніми словами, майбутні протести "можуть позбавити дітей свята".

Встановлення ялинки в Тбілісі. Фото: t.me/nlevshitstelegram

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Грузії жінка побачила відео, на якому її син, учасник протестів у Тбілісі, зазнає побиття. Вона вирушила до нього, але потрапила в аварію, яка стала смертельною для неї.

Раніше поліція Грузії порушила 23 кримінальні справи проти учасників протестів. Згідно з обвинувальними актами, деяким загрожує до дев'яти років ув'язнення.